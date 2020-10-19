ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إنّ تفعيل خطٍّ بحري مباشر بين مصراتة وإسطنبول لا يخلو من كونه شبهة للإرهاب، ومحاولة رخيصة لاختراق الحظر المفروض على توريد السلاح وجلب المرتزقة السوريين لدعم الجماعات الإرهابية.

العباني لم يستبعد في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” أن يُستخدم ميناء مصراتة -والذي تحوّل بالفعل إلى قاعدة بحرية تركية- في الأغراض الاقتصادية، إضافة إلى استخدامه عسكريًا، كما لم يستبعد تسخيره في أغراض استغلال الغاز في شرق المتوسّط.

وحول ماهية محمد الرعيض للإدلاء بمثل هذه التصريحات، قال: إن الرعيض بما استولى عليه من مال فاسد، أصبح أحد الزعامات التي تشارك في اتخاذ القرار عبر ما يملكه من مليشيات مسلّحة تعيث فسادًا على المسرح السياسي في المنطقة الغربية.