فرنسا – عقد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع نظيره الفرنسي، جان كاستكس، في العاصمة باريس التي وصلها مساء أمس الأحد.

وجرت صباح اليوم الإثنين في المدرسة العسكرية الفرنسية بقصر الانفاليد في العاصمة باريس، مراسم استقبال رسمية للكاظمي والوفد المرافق له.

وبحسب بيان لمكتب الكاظمي، فإن “وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، شاركت في حفل الاستقبال الرسمي حيث عزف النشيد الوطني لكل من العراق وفرنسا، ثم جرى استعراض حرس الشرف والقوات العسكرية المختلفة”.

ومن المقرر أن يتوجه الكاظمي اليوم إلى قصر الأليزيه لعقد عدد من اللقاءات والمباحثات الرسمية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكبار المسؤولين في الحكومة الفرنسية.

المصدر: RT