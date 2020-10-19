روسيا – اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن جائحة كورونا باتت تحديا غير مسبوق للاقتصاد الروسي، وأن الوضع في الاقتصاد الوطني ليس سهلا، كما هو الحال في العالم بأسره.

وجاء تصريح بيسكوف للصحفيين اليوم ردا على طلب لإعطاء تقييم حول وضع الاقتصاد الروسي في الوقت الحالي في ظل أزمة كورونا.

وأضاف أن “تقليل تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد الروسي سيعتمد على عمل الحكومة وعلى عمل قيادة البلاد”.

كذلك أعرب السكرتير الصحفي للرئيس بوتين عن أمله في أن تؤدي الخطوات التي اتخذتها الحكومة الروسية إلى تحسين الوضع بالقطاع الاستثماري في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتعليقا على نتائج مسح أظهر أن الشركات الدولية العاملة في روسيا تعتبر التغييرات المتكررة جدا في التشريعات الروسية إحدى المشكلات الرئيسية في المجال القانوني المحلي، قال بيسكوف: “بالطبع، في سياق العمل المستمر لتحسين ظروف الاستثمار، فإن رأي الخبراء مهم، وبالطبع سيؤخذ في الاعتبار”.

وأشار بيسكوف إلى اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الحكومة الروسية الأسبوع الماضي، حيث تم التأكيد على ضرورة الإبقاء على الضرائب وغيرها من الشروط عند تنفيذ المشاريع الكبيرة.

وأثرت جائحة كورونا على الاقتصاد الروسي مثل غيره من اقتصادات العالم، وتتوقع الحكومة الروسية عودة الاقتصاد الروسي في 2021، إلى مستواه قبل الأزمة.

وأطلقت الحكومة الروسية عدة حزم من التدابير لدعم المواطنين والشركات في مواجهة أزمة كورونا، ومن هذه الإجراءات تقديم قروض بفوائد صفرية وتأجيل سداد بعض الضرائب.

كذلك أقرت الحكومة الروسية خطة تعافي الاقتصاد الروسي من الأزمة الحالية، والتي تجاوزت قيمتها 81 مليار دولار.

المصدر: “نوفوستي”