روسيا – أعلن الكرملين، امس، أن روسيا والمملكة العربية السعودية تناقشان التعاون من أجل استقرار أسواق النفط.

وأثناء مؤتمر صحفي أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن “كثافة” الاتصالات الهاتفية بين الرئيس فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في الآونة الأخيرة، ليس سببها وجود خلافات بين موسكو والرياض.

وردا على سؤال عن سبب إجراء الطرفين اتصالين هاتفيين اثنين خلال الأسبوع الماضي وحده، وعما إذا كانت هناك خلافات بين الدولتين حول صفقة “أوبك+”، قال بيسكوف: “الحديث لا يدور عن خلافات، إنما عن العمل المشترك بين الدولتين، وهما المنتجان الأكبران للنفط، والبلدان اللتان من شأن خطواتهما المشتركة أن تساهم في إعادة أسواق موارد الطاقة إلى استقرارها”.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن مرونة أسواق النفط، إلى جانب مرور المشاورات بين روسيا والسعودية بمرحلتها النشطة هي التي دفعت بوتين وبن سلمان إلى إجراء محادثات هاتفية مرتين خلال أسبوع واحد.

المصدر: إنترفاكس