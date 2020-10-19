ليبيا – أكّدت رئيسة اللجنة التحضيرية العليا لمؤتمر سرت الثاني فريحة الشلماني على أنّ عقد هذا اللقاء الوطني هدفه الإثبات للعالم أنّ الليبيين هم الأقدر على حلّ المشكلة الليبية، والخروج بوثيقة تتضمّن الثوابت الوطنية والتأكيد على أنّ الحل يجب أن يكون ليبيًا – ليبيًا.

جاء ذلك خلال كلمة افتتاحية ألقتها الشلماني خلال إفتتاح فعاليات مؤتمر سرت الثاني تحت شعار استحضار الذاكرة التاريخية لدعم الثوابت الوطنية.

وأعلنت الشلماني انطلاق حلقات النقاش الوطني لطرح مختلف القضايا الوطنية التي جاءت كلّ شرائح المجتمع الليبي من كلّ المدن لمناقشتها بكلِّ حماسة وصدق، بحسب قولها.