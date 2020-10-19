السودان – استقبل رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، امس، بمكتبه وفد المحكمة الجنائية الدولية برئاسة المدعية العامة، فاتو بنسوندا.

وتأتي زيارة وفد المحكمة الجنائية الدولية في إطار التنسيق والتعاون مع الحكومة السودانية بخصوص المتهمين السودانيين الذين صدرت بحقهم أوامر قبض من تلك المحكمة، وبحث التقدم الذي أحرزته في قضايا المواطنين السودانيين التي تنظر فيها المحكمة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء “التزام الحكومة بتحقيق العدالة كأحد شعارات ثورة ديسمبر المجيدة”، وقال في هذا الصدد إن “التزام السودان بتحقيق العدالة ليس من الالتزامات الدولية فحسب، وإنما يأتي استجابةً للمطالبات الشعبية بإقامة العدالة وتنفيذ شعارات الثورة المجيدة التي طالبت من بين أشياء أخرى بالعدالة”.

وأشار حمدوك إلى أن زيارة وفد المحكمة الجنائية تُعتبر شهادة على التغيير الذي تُحدثه عمليات الإصلاح الشامل في السودان الجديد.

من جانبه أوضح وفد المحكمة أن الجهات العدلية ستناقش التفاصيل المتعلقة بكيفية سُبل التعاون بين المحكمة الجنائية والجهات المختصة في السودان.

المصدر: RT