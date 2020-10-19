رئيس وزراء تونس: سنضخ 1.5 مليار دولار في الشركات الحكومية في إطار الخطوات الأولى لإصلاحها

رئيس وزراء تونس: سنضخ 1.5 مليار دولار في الشركات الحكومية في إطار الخطوات الأولى لإصلاحها

تونس – اكد رئيس وزراء تونس هشام المشيشي، في مقابلة تلفزيونية امس، إن الحكومة ستضخ 1.5 مليار دولار في الشركات الحكومية في إطار الخطوات الأولى لإصلاحها.

وتواجه معظم شركات القطاع العام صعوبات مالية، وبعضها مهدد بالإفلاس نتيجة نقص الموارد المالية.

وأعلن هشام المشيشي، في حوار له على القناة الوطنية مساء يوم الأحد، أنه أذن بتوفير اعتمادات إضافية بـ100 مليون دينار (قرابة 30 مليون دولار) لفائدة الصيدلية المركزية بهدف توفير الأدوية واللقاحات اللازمة والإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه المزودين.

وأكد رئيس الحكومة ي السياق، أن الدولة ستتكفل بكل مصاب بفيروس كورونا لا يجد سريرا في المستشفيات العمومية ويتم نقله إلى مصحة خاصة.

وقال المشيشي: ”نحن بصدد تدعيم أسرة الإنعاش في المستشفيات ولن نصل إلى مرحلة عدم إيجاد أسرة للمصابين”.

وأشار إلى أن الدولة وجدت تعاونا حاليا من طرف المصحات الخاصة، مشددا على أن المصحات التي سترفض التعاون سيتم التعامل معها بصرامة.

إلى ذلك، أكد المشيشي أن صرف اعتمادات مجابهة انتشار فيروس كورونا يواجه إشكالية ”البيروقراطية”، مؤكدا أن صندوق 1818 لمجابهة الفيروس لم يصرف منه أي مليم حين وصل الحكم.

وصرح المشيشي قائلا: “للأسف.. ما زلنا نتعاطى مع جائحة كبيرة بطرق عادية”.

وأوضح أنه أكد على لجنة مجابهة فيروس كورونا بضرورة إيجاد الطرق لصرف الأموال التي تم تجميعها في صندوق 1818 والتي بلغت 200 مليار دينار.

المصدر: وكالات