روسيا – بات العمل عن بعد واقعا يعيشه العالم في ظل أزمة كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس. وقد أعد موقع مختص في التوظيف بروسيا لائحة بأكثر الوظائف أجرا للعمل عن بعد.

وقال موقع Rabota.ru، إن وظيفة محلل لبرنامج 1C تعد أعلى الوظائف أجرا للعمل عن بعد في روسيا، حيث يعرض لهذه الوظيفة أجر شهري يبلغ 270 ألف روبل (نحو 3400 دولار).

وللحصول على هذه الوظيفة ينبغي أن يمتلك المتقدم خبرة عمل لمدة 4 سنوات على الأقل، والقدرة على العمل مع نظام إدارة قواعد البيانات لبرنامج 1C.

فيما يقدم راتب شهري يبدأ من 200 ألف روبل (حوالي 2500 دولار) لمسؤول العلاقات الدولية في الشركات، ويقع على عاتق المسؤول البحث عن موردين أو زبائن جدد في الأسواق الدولية، وإجراء تحليل للسوق، وتنظيم شحن البضائع، ويتوجب على المتقدم امتلاك خبرة لا تقل عن خمس سنوات وإتقان عدة لغات أجنبية.

في حين يقدم راتب يصل إلى 180 ألف روبل لمطور Backend، ويجب على المتقدم امتلاك خبرة تبلغ 3 سنوات على الأقل، والقدرة على استخدام برنامجي Docker و Kubernetes.

(الدولار = 78 روبلا)

المصدر: “نوفوستي”