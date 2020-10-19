ليبيا – قال مدير مركز دراسات الشرق الأوسط سمير غطاس إنّ دول الجوار تبذل حاليًا جهودًا ضخمة للتوصّل لحلّ الأزمة الليبية، مشيرًا إلى اجتماعات بوزنيقة في المغرب والاجتماعات التي جرت الأسبوع الماضي في تونس لتقريب وجهات النظر.

غطاس وفي تصريح لموقع “الزمان” أوضح أنّ الأزمة الليبية تحكمها مصالح القوى الدولية في البترول والموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به ليبيا على شاطئ البحر المتوسّط، لافتَا إلى محاولة الإخوان المسلمين إفساد وعرقلة فرص التوصّل لاتفاق بين الجانبين.

وأشار غطاس إلى الانضمام المفاجئ لنائب رئيس البرلمان لحكومة الوفاق؛ مما أضعف موقف المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان في المفاوضات، مؤكّدًا أنّ الموقف الأمريكي من الملف الليبي لن يتغيّر بنتائج الانتخابات الرئاسية المقرّر عقدها الأسبوع القادم.

ورحّب بفتح مصر بابًا مع حكومة الوفاق، مؤكّدًا أنها تلعب دورًا محوريًا فى حلّ الأزمة، إلا أنّ الليبيين ما زالوا يفتقرون لرؤيه واضحة للتوصّل لحل جذري للمشكلة.

وقال إنّ اتفاق الجانبين على الاستمرار فى المناقشات أمر إيجابى خاصّة تقدمهم باقتراح لعقد جولة ثانية من المفاوضات في جمهورية مصر العربية، لاستكمال المُناقشات البناءة حول الترتيبات الدستورية.

غطاس أشار إلى أنّ مجلس النواب يسعى لإجراء حوار مُجتمعي للوصول إلى توافُقاتٍ دستوريةٍ تسمح للبلاد بالمُضي قُدُمًا فى المسار الدستوري، إلا أنّ تضارب المصالح بين القوى الدولية تمنع أن يكون لأيّ دولة إقليمية دور حاسم فى القضية؛ ولهذا فإنّ كل الاجتماعات التي تمت بعيدًا عن القوى الكبرى انتهت إلى تعليق القضية وليس حلّها.