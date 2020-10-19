فرض حظر تجول شامل في تونس بدء من يوم غد الثلاثاء للحد من انتشار كورونا

فرض حظر تجول شامل في تونس بدء من يوم غد الثلاثاء للحد من انتشار كورونا

تونس – طلب رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، اليوم الاثنين، من جميع الولاة إعلان حظر تجول بجهاتهم انطلاقا من يوم غد الثلاثاء.

ويأتي هذا القرار عقب اجتماع مشيشي اليوم الاثنين في قصر الحكومة بالقصبة بوزير الداخلية وعدد من القيادات الأمنية العليا.

وتم التطرق خلال هذه الجلسة إلى الوضع الأمني بالبلاد، والأحداث التي عرفتها مدينة الشابة إثر القرارات الأخيرة للجامعة التونسية لكرة القدم، ومدى امتثال المواطنين لإجراءات حظر الجولان.

كما اطلع مشيشي على سير الأبحاث في حادثة كشك سبيطلة، مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون ومحاسبة كل من ثبت تورطه.

المصدر: رئاسة الحكومة التونسية