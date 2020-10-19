إنجلترا – واصل فريق أستون فيلا سلسلة مفاجآته بفوزه على مضيفه ليستر سيتي في عقر داره (1-0) في اللقاء الذي جمعهما امس، وذلك ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين أستون فيلا بالفضل في انتصاره للاعبه روس باركلي الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الوقت القاتل عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، على ملعب ” ووكرز” في مدينة ليستر.

وكان أستون فيلا قد ألحق هزيمة تاريخية بفريق ليفربول حامل لقب بطل “البريميرليغ” (7-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد 4 أكتوبر الجاري، ضمن الجولة الرابعة للدوري.

وواصل أستون فيلا بذلك سلسلة انتصاراته، محققا فوزه الرابع على التوالي، ليرتقي إلى مركز الوصافة في الدوري، برصيد 12 نقطة، متخلفا بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر إيفرتون، الذي لعب مباراة أكثر.

بينما مني ليستر سيتي بالهزيمة الثانية على التوالي، مقابل ثلاثة انتصارات، ويشغل المركز الرابع على سلم ترتيب “البريميرليغ”، برصيد 9 نقاط.

المصدر: RT