إنجلترا – كشفت شبكة “سكاي سبورتس” عن قرار الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بشأن الحالات التحكيمية المثيرة للجدل في مباراة ليفربول وإيفرتون التي جرت السبت، ضمن المرحلة الخامسة من البريميرليغ.

وانتهت مباراة “ديربي الميرسيسايد”، بالتعادل الإيجابي 2-2 على ملعب “جوديسون بارك”، وشهدت عدة قرارات تحكيمية أثارت استياء “الريدز”.

من أهم القرارات عدم طرد الحارس جوردان بيكفورد لإيفرتون بعد تدخله القوي والعنيف على ركبة مدافع ليفربول، الهولندي فيرجيل فان دايك، الذي سيخضع من جراء ذلك لعملية جراحية خلال الساعات المقبلة عقب إصابته بقطع في الأربطة.

وأكدت الشبكة أن بيكفورد لن يواجه أي عقوبة تأديبية من قبل الاتحاد الإنجليزي، بعدما تمت مراجعة الحالة من قبل تقنية الـ VAR خلال المباراة.

وأفادت الشبكة الشهيرة بأن الاتحاد الإنجليزي أكد على أن الحالات التي يتم مراجعتها بأثر رجعي هي فقط الحالات التي لم يراها الحكم أو في غرفة تقنية الفيديو على أرض الملعب.

وأشارت “سكاي سبورتس” إلى أن الاتحاد تسلم شكوى من قبل ليفربول بعد المباراة لتوضيح عدد من القرارات التحكيمية خلال المباراة في الساعات الماضية، لكن الاتحاد أكد لهم أن اللائحة واضحة بشأن حالة فان دايك وبيكفورد وعدم مراجعة الواقعة بعد نهاية المباراة.

المصدر: “وكالات”