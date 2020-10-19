إسبانيا – غاب ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، عن تدريبات الفريق الكتالوني الجماعية، يوم أمس الأحد، واكتفى بالتواجد في الصالة الرياضية للقيام بأعمال التعافي.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن ميسي كان اللاعب الوحيد الذي لم يشارك في تدريبات برشلونة الجماعية صباح الأحد بين من لعب مباراة خيتافي السبت، والتي انتهت بهزيمة البلوغرانا 0-1 ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

وعن سبب غيابه عن التدريبات الجماعية أوضحت الصحيفة أن ميسي اعتاد أن يتواجد في الصالة الرياضية ويحصل على جلسات تدليك في اليوم التالي للمباراة، لأجل التعافي جسديا، إلا أنه لا يعاني من أي إصابة وجاهز لمباراة الثلاثاء المقبل.

وأكدت الصحيفة أن الفرنسي أنطوان غريزمان لجأ في بعض المناسبات أيضا إلى جلسة الصالة الرياضية بعد المباراة، لكنه هذه المرة تواجد مع المجموعة في جلسة تدريبية استمرت نصف ساعة فقط.

وإلى جانب ميسي، فإن جوردي ألبا، لا يزال يتدرب منفردا ولن يتمكن من خوض مباراة دوري أبطال أوروبا، ويحاول رونالد كومان استعادة اللاعب قبل الكلاسيكو ضد ريال مدريد السبت المقبل.

يستهل بلوغرانا النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا، المسابقة القارية الأولى، الثلاثاء، باللعب أمام فرنتسافورش المجري.

المصدر: صحيفة “آس” الإسبانية