كندا – اكتشف صبي في كندا، يبلغ من العمر 12 عاما، حفريات ديناصور وصفها علماء الأحافير بأنها اكتشاف “مهم للغاية”.

ووقع الاكتشاف في Horseshoe Canyon في Alberta Prairies غرب كندا، وفقا لمنظمة حماية الطبيعة الكندية ( Nature Conservancy of Canada).

وقالت المنظمة في بيان لها الأسبوع الماضي: “في يوليو، اكتشف الصبي الطموح ناثان هروشكين البالغ من العمر 12 عاما ووالده ديون، العظام المكشوفة جزئيا، أثناء المشي لمسافات طويلة في الموقع”. وأضاف البيان: “أرسلوا صورا من ااكتشافهم إلى متحف تيريل الملكي، الذي حدد أن العظام تنتمي إلى صغير هادروصور، المعروف أيضا باسم بطيات المنقار”.

وأرسل متحف تيريل الملكي فريقا من الخبراء إلى موقع الحفظ، حيث اكتشفوا ما بين 30 و50 عظمة مختلفة في وادي Horseshoe Canyon.

وأوضحت منظمة حماية الطبيعة الكندية في البيان: “كل العظام التي تم جمعها تنتمي إلى عينة واحدة، أحد صغار الهادروصوريات البالغ من العمر نحو ثلاث أو أربع سنوات”.

وتابعت المنظمة: “في حين أن الهادروصوريات هي أكثر الأحافير شيوعا التي تم العثور عليها في الأراضي الوعرة في ولاية ألبرتا، فإن هذه العينة بالذات جديرة بالملاحظة لأنه تم العثور على القليل من الهياكل العظمية للأحداث وأيضا بسبب موقعها في الطبقات، أو التكوين الصخري”.

ويعتقد أن الحفريات عمرها 69 مليون سنة.

وقال عالم الأحافير الطموح ناثان هروشكين في البيان: “أنا وأبي نزور هذا الموقع منذ عامين، على أمل العثور على أحفورة ديناصور، وشاهدنا الكثير من شظايا العظام الصغيرة. وهذا العام، كنت أستكشف أعلى الوادي ووجدت نحو أربعة عظام. أرسلنا الصور إلى متحف تيريل الملكي، وتمكن فرانسوا، عالم الحفريات الذي رد، من تحديد إحدى العظام على أنها عظم العضد من الصور، لذلك علمنا أننا وجدنا شيئا ما هذه المرة”.

​ويشار إلى أن ناثان اهتم بالديناصورات منذ كان في السادسة من عمره، وطالما قصد مع والده محمية كندا الطبيعية في ألبرتا لاستكشافها.

وقبل عام، وجد الثنائي بقايا صغيرة من حفريات رجح والده أنها تساقطت من صخور في الأعالي. وبموجب ذلك قررا معاينة الموقع هذا الصيف، حيث كانت العظام تبرز على جانب التل، ولأن الحفريات محمية بموجب القانون، قرر الصبي ووالده إرسال صور وإحداثيات الموقع إلى متحف تيريل الملكي في ألبرتا.

وفي العام الماضي، روج علماء الحفريات في كندا لاكتشاف أكبر الديناصور ريكس في العالم.

المصدر: فوكس نيوز