وقدم نجوم الفريق العراقي لرواد كرة القدم بقيادة المدرب بسام رؤوف اداء ونتائج جيدة في البطولة الدولية حيث تمكن من تحقيق الفوز في ستة مباريات وتعادل في مواجهة واحدة.

وفي ختام المنافسات التي توج بها الفريق العراقي حصل اللاعب الدولي السابق صاحب عباس على لقب هداف البطولة، فيما نال الحارس السابق سرمد رشيد جائز الحارس الافضل في المسابقة.