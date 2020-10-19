ليبيا- حذّرت المنظّمة الدولية للهجرة من أنّ المهاجرين القابعين في مراكز الاحتجاز في ليبيا، أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية، مثل فيروس كورونا؛ بسبب الازدحام والظروف غير الصحية.

المنظّمة الدولية للهجرة أضافت في بيان لها وفقًا لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “للمساعدة في التخفيف من تفشّي الأمراض المعدية، قدمت المنظّمة الدولية للهجرة تدريبات على الوقاية من العدوى ومكافحتها، وإدارة حالات الإصابة بكورونا، إلى 25 من مقدمي الرعاية الصحّية العاملين في مراكز الاحتجاز بطرابلس والزاوية وزوارة وظهر الجبل.”

وأوضحت المنظّمة أنه بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قدّمت المنظّمة تدريبًا عمليًا لـ 15 من أعضاء فريق الاستجابة السريعة في طرابلس.

وأشارت إلى أنّ التدريب غطّى مواضيع إدارة IPC، وتتبع الاتصال، وأخذ العينات، وإدارة البيانات.

كما قالت الأمم المتحدة: إن آلاف اللاجئين والمهاجرين محتجزون في حوالي 20 مركز احتجاز رسميًا في ليبيا، بعضها خاضع لسيطرة جماعات مسلحة؛ إضافة إلى عدد غير معلوم في مراكز ذات أوضاع بائسة يديرها مهربون.