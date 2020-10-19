وعادة ما ينصح الخبراء بضرورة اعتماد نظام غذائي صحي ومتوزان مع ممارسة التمارين بشكل منتظم. كما أنهم يوصون بتناول بعض المكونات والاصناف التي يمكن أن تسرع عملية حرق الدهون.

وفي هذا السياق أشارت دراسة حديثة إلى أن النوم المنتظم يساعد ايضاً على خسارة الوزن. ولهذا تصح الخبراء بتناول الكرز. والسبب أنه يحتوي على كمية كبيرة من الميلاتونين وهو الهرمون الذي يساعد على النوم السليم.

واشاروا إلى أن عدم النوم لمدة كافية يمكن أن يسبب الشعور بالإجهاد ما يدفع الجسم إلى طلب الأطعمة التي تحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية. وهو ما يمكن أن يؤدي إلى اكتساب الكثير من الوزن الزائد.

ولهذا من المفيد تناول بضع حبات من الكرز قبل ساعتين من موعد الذهاب إلى السرير. كما من الضروري إبعاد كل ما يمكن أن يسبب اضطرابات النوم.