وزير الطاقة السعودي: يجب أن نتحرك بخطى أسرع من الأحداث

وزير الطاقة السعودي: يجب أن نتحرك بخطى أسرع من الأحداث

السعودية – أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان على أهمية استباق الأحداث في سوق النفط، وقال: ” يجب أن نتحرك بخطى أسرع من الأحداث”.

وأضاف وزير الطاقة السعودي، أن سوق النفط العالمية شهدت الشهر الماضي مجموعة كبيرة من الرسائل المتباينة.

كذلك أشار إلى أنه تلقى تعهدات من الدول ذات الإنتاج الزائد في مجموعة “أوبك+” بالتعويض في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من العام الجاري.

وقال الأمير السعودي بهذا الصدد: “ينبغي ألا يشك أحد في إلتزامنا”.

من جهته قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، إن سوق النفط متقلبة للغاية وأتفق مع وزير الطاقة السعودي على أن الوضع هش.

وتعقد لجنة مراقبة وزارية مشتركة لدول “أوبك+” اجتماعا اليوم لبحث توقعات ضعف الطلب، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وغيرها من العوامل المؤثرة على سوق النفط العالمية.

وتخفض دول “أوبك+”، التي تضم المنتجين الكبيرين روسيا والسعودية، إنتاجها منذ يناير 2017 في مسعى لموازنة السوق ودعم الأسعار وخفض المخزونات.

وتكبح المجموعة حاليا الإنتاج بـ 7.7 مليون برميل يوميا، انخفاضا من 9.7 مليون برميل يوميا، ومن المقرر أن تقلص التخفيضات مليوني برميل يوميا بحلول يناير المقبل.

المصدر : RT