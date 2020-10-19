وزير المالية العراقي: الاعتماد المطلق على الإيرادات النفطية أوصلنا إلى ما نحن عليه

وزير المالية العراقي: الاعتماد المطلق على الإيرادات النفطية أوصلنا إلى ما نحن عليه

العراق – انتقد وزير المالية العراقي، علي علاوي، اليوم الاثنين، اعتماد بلاده “المطلق” على الإيرادات النفطية، فيما أشار إلى أن ذلك أوصل البلاد إلى ما هي عليه الآن من ضائقة مالية.

وقال في بيان صحفي، إن “سوء الادارة والاعتماد المطلق على الايرادات النفطية هو ما اوصلنا الى الوضع الذي نشهده حالياً”.

وأضاف، أن “معالجة التحديات الاقتصادية مهمة ليست سهلة، والأزمة الحالية ليست وليدة اليوم ولا تتعلق بهذه الحكومة و اجراءاتها، لانها تحتاج الى اصلاح حقيقي وجذري وخطط طويلة الأمد لتجاوزها”.

وأشار علاوي إلى أن “الورقة الإصلاحية التي تبنتها الحكومة الحالية تهدف الى إعادة التوازن للاقتصاد العراقي، ووضعه على مسار يسمح للدولة باتخاذ الخطوات المناسبة في المستقبل لتطويره الى اقتصاد ديناميكي متنوع يخلق الفرص للمواطنين لعيش حياة كريمة”.

وشدد وزير المالية العراقي، على ضرورة أن “تشهد المرحلة الراهنة المزيد من التعاون ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يخدم مصلحة البلد والمواطن”.

ويعاني العراق من أزمة مالية بسبب تراجع أسعار النفط وخفض انتاجه النفطي بموجب اتفاق أوبك+، ويجد صعوبة في دفع رواتب الموظفين الذين يبلغ عددعم حوالي 4 ملايين موظف.

المصدر: RT