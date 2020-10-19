الولايات المتحدة – أفادت صحيفة “شيكاغو صن تايمز” نقلا عن الشرطة أن شابا تدلى بحبل من ارتفاع شاهق في برج ترامب بشيكاغو وطالب أن يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معه.

وأوضحت الصحيفة أن الشاب يبلغ من العمر نحو 20 عاما، وتعلق بحبل من شرفة في الطابق السادس عشر في ناطحة السحاب.

ورجح ضباط شرطة وصلوا إلى عين المكان أن يكون الشاب اتخذ احتياطات لتأمين نفسه من السقوط.

وصرّح توم أهيرن، المتحدث باسم شرطة مدينة شيكاغو بأن أحد المتخصصين يتفاوض مع الشاب لإنزاله إلى الأرض.

إلى ذلك، منعت شرطة المدينة حركة المرور حول برج ترامب، فيما احتشد جمهور غفير من المتفرجين في مكان قريب، وظن البعض أن ما يحدث مجرد مشهد يجري تصويره من فيلم جديد عن “الرجل الوطواط”.

المصدر: نوفوستي