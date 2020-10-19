ويعمل النظام الغذائي الصحيح والمتوازن على تلبية احتياجات الجسم الغذائية بالأطعمة، لكن عند تتبعك نظاما غذائيا محددا، فإن إضافة القليل من مكملات الفيتامين من شأنها أن توفر دفعة إضافية للبقاء على المسار الصحيح في عملية إنقاص الوزن.

وبالنسبة لجسم الإنسان، فإن الفيتامينات والمعادن لا تتساوى من حيث فعاليتها أو تأثيرها بعملية إنقاص الوزن، لذلك قدمت مجلة “healthline” المتخصصة بالصحة والغذاء، قائمة من 5 فيتامينات من شأنها أن تعزز عملية فقدان الوزن من خلال تعزيز عملية التمثيل الغذائي المتوازن.