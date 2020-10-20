ليبيا – بلغت أعداد إصابات فيروس كورونا المسجّلة في ليبيا من قبل المركز الوطني حتى اليوم 20 أكتوبر 50,906 إصابة، مع استمرار عجر السلطات المعنية عن زيادة عدد الفحوصات اليومية التي بلغت في أقصى حد 4500 فحص يومي.

وجاء هذا الرقم بعد تسجيل 957 إصابة جديدة لآخر 24 ساعة، مع 570 شفاء و 14 وفاة.

وبلغ إجمالي إصابات ⁧‫كورونا‬⁩ في ⁧‫ليبيا‬⁩ بلغت 50,906، والشفاء 27,832 والوفاة 746.

وبذلك تعتبر ليبيا الأعلى في معدل الإصابات والوفيات بين دول شمال أفريقيا نسبة لعدد السكان الذي تجاوز 6 مليون ونصف مليون نسمة بقليل، وفقًا لآخر إحصاء سكاني.

وفي تونس البالغ تعداد سكانها 12 مليونًا فقد سجلت 42 ألف إصابة و 687 وفاة حتى الآن، وفي الجزائر ذات الـ 44 مليون نسمة سجلت 54 ألف إصابة و 1865 وفاة.

على حساب الدولة .. تكلفة فحص كورونا بصحة الوفاق الأعلى في المنطقة والنائب العام يتحرك. #ليبيا #المرصد https://t.co/e5KLldoRGb — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) October 18, 2020

أما في المغرب البالغ تعداده 37 مليون فقد سجلت 175 ألف إصابة، و 2976 وفاة، وفي مصر وهي الأعلى تعدادًا للسكان في المنطقة بـ 102 مليون نسمة فبلغت الإصابات 105 ألف والوفيات 6130.

وعلى هذا الأساس يشكّل تعداد الإصابات في ليبيا ذات الـ 6 مليون نسمة نصف عدد إصابات مصر البالغ عدد سكانها 102 مليون؛ ما ينذر بحجم الخطر المحيط بالصحة العامة في ليبيا.

وبإحصاء هذه الإصابات بالنسبة والتناسب يوجد 7240 مصابًا لكل مليون نسمة في ليبيا، أما في مصر 1026 مصابًا لكل مليون، وفي تونس 3604 مصابًا لكل مليون، وفي الجزائر 1239 مصابًا لكل مليون، وفي المغرب 4745 مصابًا لكل مليون نسمة.

المرصد – خاص