إيطاليا – اتخذ السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، قرارًا جديدًا، بعد تألقه في الفترة الأخيرة مع الفريق.

وبحسب صحيفة “كوريري ديلا سيرا”، فإن إبراهيموفيتش يخطط للبقاء لفترة أطول داخل صفوف ميلان، حيث يستهدف المهاجم السويدي تجديد عقده مرة أخرى مع النادي.

وأضافت أن زلاتان (39 عامًا) وقع عقدًا لمدة عام واحد مع ميلان في أغسطس/ آب الماضي، لكنه يريد البقاء أكثر ويضغط من أجل عقد جديد مع الشياطين الحمر.

ونوهت أن مينو رايولا، وكيل أعمال زلاتان، بدأ دراسة ذلك بالفعل، وبدأ التخطيط لفتح محادثات مع النادي.

ويعيش إبرا فترة مميزة مع ميلان بعدما ساهم في تسجيل 4 أهداف مع ميلان بالدوري الإيطالي هذا الموسم، وقيادته الفريق للفوز بالديربي على الإنتر لأول مرة منذ 4 سنوات.

وكالات