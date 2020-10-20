ليبيا – قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر أمس الإثنين إنّ الولايات المتّحدة تقدّر دعم المغرب المستمر لجهود الأمم المتّحدة في ليبيا.

شينكر وفي تصريح للصحافة عقب لقائه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة، وفقاً لصحيفة “إيلاف”، أشار إلى أن بلاده تتطلّع إلى تحقيق نتائج إيجابية من الحوار الليبي الذي تقوده المنظّمة الأممية؛ بهدف تشكيل حكومة انتقالية جديدة وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات.

ولفت إلى أنّ منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسّره الأمم المتحدة يعدُّ سبيلًا للتوصّل إلى حلّ سياسي تفاوضي شامل للصراع في ليبيا.