ليبيا – قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي إنّ جلسة بنغازي كانت بحضور 23 نائبًا، ورئاسة النائب الثاني حميد حومة.

الدرسي وفي تصريح خاصّ لوكالة أنباء “هاوار” أمس الإثنين أوضح أنّ الجلسة ناقشت تقديم حكومة عبد الله الثني لاستقالتها، مشيرًا إلى أنّه تمّ رفض الاستقالة بأغلبية ساحقة كما تم مناقشة قانون الجامعات.

ولفت إلى أنّه كان هناك إحاطة من عصام الجهاني عضو لجنة الحوار في بوزنيقة المغربية، وإحاطة من صباح جمعة عضو لجنة الحوار الدستوري في القاهرة.

عضو مجلس النواب لفت إلى أنّه تمّت الدعوة لالتئام مجلس النواب وعودة البرلمان إلى الاجتماع بأكمله، مشيرًا إلى أنّه سيتم عقد جلسة أخرى اليوم الثلاثاء.