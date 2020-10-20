المالية السودانية تكشف عن خطة لتغيير سعر صرف الجنيه

المالية السودانية تكشف عن خطة لتغيير سعر صرف الجنيه

السودان – كشفت القائمة بأعمال وزير المالية السوداني، هبة محمد علي، عن نية الحكومة السودانية تغيير سعر صرف الجنيه السوداني، والسماح بالتحويلات المالية من الخارج.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزراء المالية والخارجية ومحافظ بنك السودان والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء بشأن الأبعاد الاقتصادية والسياسية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقالت إن السودان بحاجة لتسريع ضبط سعر صرف الجنيه، وشددت المسؤولة على أن الولايات المتحدة ودول أخرى ستعرض حزما اقتصادية تشمل الديون.

كذلك أعربت المسؤولة السودانية عن سعادتها بالتعهدات الأمريكية برفع السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب.

من جهته قال محافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدين، إن البنك سيتبنى سياسات لضمان استقرار سعر الصرف.

وأضاف المسؤول أن البنوك ستبدأ إجراءات لاستعادة علاقات المراسلة الخارجية الأسبوع القادم.

وعن الوضع في سوق العملات السوداني، أشارت مصادر سودانية إلى تراجع سعر الدولار بالسوق الأسود (الموازي)، وذلك عقب الإعلان عن رفع السودان من قوائم الإرهاب.

وقالت إن سعر صرف الدولار يبلغ 255 جنيها، وتوقعت المصادر أن تشهد أسعار صرف العملات الأجنبية في السودان لا سيما الدولار مقابل الجنيه السوداني، تخبطا في الفترة القادمة.

المصدر: وكالات