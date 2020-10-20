ليبيا – أجرى مكتب الرئاسة وفريق الحوار بمجلس الدولة الاستشاري بحضور “خالد المشري” القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الإثنين في طرابلس لقاءً مع آمر غرفة العمليات المشتركة التابعة للرئاسي “أسامة الجويلي”، وآمر منطقة طرابلس العسكرية بالرئاسي “عبدالباسط مروان”، وأمراء المحاور والقادة الميدانيين لمسلحي الوفاق.

جاء اللقاء لمناقشة آخر التطوّرات العسكرية والميدانية، والتأكيد على ما تم وصفه بـ”مدنية الدولة والدفاع عن شرعيتها”.

وتمّت مناقشة مسارات الحوارات الجارية، وتأكيد حرص المجلس على التمسّك بما وصفه بـ”الثوابت الوطنية” في كلِّ مسارات وجولات الحوارات.