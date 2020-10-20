المغرب – تتجه أسعار مواد استهلاكية في المملكة المغربية إلى الارتفاع العام المقبل بمقتضى قانون المالية لسنة 2021 الذي سيناقَش في البرلمان خلال الأسبوع الجاري بعد تصديق الحكومة عليه قبل أيام.

من بين المواد المعنية بهذا التحوّل بعض أنواع الشوكولاتة المستوردة وعدد من السلع الغذائية التي يُستخدم الكاكاو في إنتاجها. أما سبب الارتفاع المتوقع لأسعارها فيعود لرفع رسوم استيرادها من 17,5 بالمائة إلى 40 بالمائة، حسب وسائل إعلام مغربية. والمقصود بهذا الإجراء هو حماية الإنتاج المحلي من الشوكولاتة والمواد التي يعتمد إنتاجها على الكاكاو، من منافسة نظيراتها الأجنبية في الأسواق المغربية.

كذلك، ينص قانون المالية الجديد على زيادة الرسوم على المشروبات الكحولية والجعة، من أجل تعزيز موارد الميزانية العامة، مما سيرفع الضريبة على النبيذ من 800 درهم إلى 900 درهم للهيكتولتر الواحد، وعلى الجعة (البيرة) من 1000 درهم إلى 1200 درهم للهيكتولتر، مقابل زيادة من 550 درهم إلى 600 درهم بالنسبة للجعة بدون كحول.

الزيادات الجبائية التي يفرضها قانون المالية الجديد تطال أيضا استهلاك التبغ وإطارات السيارات، فيما سينخفض الرسم المفروض على المضاد الحيوي لمرض السل “السيكلوسيرين” من 40 في المائة إلى 2,5 في المائة المستورَد بشكل كامل من الخارج.

المصدر: وسائل إعلام مغربية