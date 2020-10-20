ليبيا – التقى مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار أمس الإثنين بمقر المركز الوطني في مدينة طرابلس السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو ووالتر دمارتينو نائب رئيس البعتة الإيطالية، أثناء زيارتهم للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

اللقاء تطرّق وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمركز لمناقشة الوضع الوبائي المحلّي لجائحة كورونا والجهود المبذولة محليًا وعالميًا لمواجهة هذا الوباء.

وأعرب السفير الإيطالي عن امتنانه لجهود المركز في تقديم خدمات التشخيص المعملي للشركاء الدوليين، مؤكّدًا على دعم الحكومة الإيطالية لبرامج مكافحة جائحة كورونا وبرامج الشراكة مع المركز الوطني وخاصّة في مناطق الجنوب.

كما يشمل مشروع الدعم من الحكومة الإيطالية توزيع الأدوية الأساسية والمعدّات الطبية ومعدات الحماية الشخصية، بالإضافة إلى العمل على وصول خدمات الوقاية الصحّية للمهاجرين والنازحين والأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصّة، وتقديم برامج الدعم النفسي والاجتماعي.