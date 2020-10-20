ليبيا – قال عضو المؤتمر الوطني السابق رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمؤتمر العام (2012 – 2014) عبد المنعم اليسير إنّ الفساد المستشري في ليبيا والفوضى السائدة ناتجة عن الانفلات الأمني، وسيطرة المليشيات، وعدم قدرة الدولة على فرض القانون.

اليسير وفي تصريحات لموقع “العين الإخبارية” اليوم الثلاثاء أشار إلى أنّ أكبر مصيبة تعاني منها ليبيا هي سيطرة جماعة الإخوان التي عززت تمكين القوّات المسلّحة والمؤسّسة الأمنية، وساهمت بقوة في تفتيت ما كان متبقيًا من أجهزة أمنية؛ لأنها تعلم أن الاستقرار سيضعها أمام المساءلة على جرائمها السابقة وعلى الفساد الذي نشرته في العاصمة.

وأضاف: “كل ما نراه في طرابلس من القبض على أفراد، يأتي تحت أساليب الخداع، لكي يظهر للشعب الليبي والمجتمع الدولي المراقب أن هناك مواجهة للفساد، لكن لا يتم القبض إلا على الشخص الضعيف، الذي تم استخدامه لأغراض أو تصفية حسابات بين عصابات، لكن المجرمين الحقيقيين لا يتم التوصّل لهم”.

وقال عضو المؤتمر الوطني السابق إن بعض الموظفين يرون أنّ العمل مع هذه المنظومة ومع تلك المليشيات فرصة للثراء السريع، فالموظف البسيط الفاسد أصبح الآن ثريًا وقادرًا على شراء منزل في طرابلس في طريق قصر الأموال بمليوني دينار وأكثر؛ نتيجة عمله مع تلك المليشيات، على حد تعبيره.