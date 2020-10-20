اليمن – أعلن البنك الدولي، الثلاثاء، تخصيص 371 مليون دولار لدعم ثلاثة مشاريع في اليمن، التي تعاني ظروفا صعبة جراء حرب مستمرة منذ أعوام.

جاء ذلك، خلال اجتماع وزيري التخطيط والتعاون الدولي، نجيب العوج، والتربية والتعليم عبد الله لملس، مع المدير الإقليمي للبنك مارينا ويس، والمديرة القُطرية لمكتبه في اليمن تانيا ماير، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأوردت الوكالة أن “دعم البنك الدولي سيخصص لتغطية مشاريع في قطاعات التعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الحضرية المتكاملة، بتكلفة 371 مليون دولار”.

وتشمل مشاريع التعليم صرف حوافز للمعلمين بمبلغ 44 مليون دولار، والتغذية المدرسية 34 مليون دولار، وشراء وتوزيع مواد دراسية بمبلغ 16 مليون دولار، إضافة إلى إعادة بناء وترميم مدارس ومرافقها الصحية بمبلغ 14 مليون دولار.

كما سيتم تعزيز قدرات أنظمة التعليم بمبلغ 13 مليون دولار.

وفي قطاع الحماية الاجتماعية، سيتم تنفيذ مشروع بمبلغ 200 مليون دولار، وتمديد مشروع الخدمات الحضرية المتكامل، بمبلغ 50 مليون دولار، الذي ينفذ في 16 محافظة ويخدم حوالي 2.4 مليون مستفيد في مختلف أنحاء البلاد.

ومشروع “الحماية الاجتماعية” يساعد الأفراد والأسر الفقيرة على مجابهة الأزمات والصدمات، والعثور على فرص عمل، وتحسين الإنتاجية والاستثمار.

ويعنى مشروع “الخدمات الحضرية” بتوفير وتحسين الخدمات الحيوية، مثل الكهرباء والطرقات وغيرها، إضافة إلى تحسين البيئة والتخلص من النفايات، وفقا للوكالة.

وتشهد اليمن منذ 6 سنوات حربا أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

ويزيد من تعقيدات النزاع امتداداته الإقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية في مواجهة جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، والتي تسيطر على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.

الأناضول