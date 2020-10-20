إسبانيا – ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، إن رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو دخل الحجر الصحي بعد مخالطته لأحد المصابين بفيروس كورونا المستجد من أسرته.

وربما لن يتمكن رئيس النادي الكتالوني من حضور مواجهة فريقه أمام فريق فرينكفاروزي المجري، مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة أن بارتوميو أجرى اختبارا وكانت نتيجته سلبية، ورغم عدم ظهور أي أعراض عليه إلا أنه ينتظر اختبارا ثانيا بعد عدة أيام لتأكيد وضعه، وهو ما قد يتسبب في غيابه عن حضور لقاء الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد المقرر الأسبوع المقبل ضمن منافسات الدوري الإسباني.

المصدر: “وكالات”