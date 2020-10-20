ليبيا – طالب آمر غرفة ” عمليات سرت الجفرة ” التابعة للرئاسي إبراهيم بيت المال الرئاسي نفسه بسحب قرار تعيين الصحافي محمد بعيو رئيسا للمؤسسة الليبية للإعلام .

وقال المركز الإعلامي ” بركان الغضب ” نقلًا عن بيت المال أن ” بعيو اصدر تعميماً للقنوات الاعلامية وصف فيه عدوان حفتر على طرابلس بالحرب الأهلية، وأمر بإزالة شعار بركان الغضب من القنوات الرسمية ” .

وأضاف : ” بعيو شدّد على القنوات الاعلامية ووكالة الأنباء الليبية الرسمية التوقف نهائيا عن بث ونشر كل ما يتعلق بالعدوان على طرابلس أو ما يصفه هو بالحرب الأهلية ” .

وقال المركز أن ” بعيو توعّد مديري القنوات والإذاعات باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم في حال عدم الالتزام بتوجيهاته بشأن الامتناع عن تناول “العدوان على طرابلس” الذي يصفه بالحرب الاهلية ” .

وتابع : ” بعيو اصدر مؤخراً قرارا بتكليف شخصية اعلامية مناهضة لثورة فبراير و مقربة من جرم الحرب حفتر و اسند اليها مهمة ادارة البرامج و الانتاج المرئي في قناة الوطنية ” .

وكان بعيو قد تلقى اليوم تهديدات من أيوب أبوراس زعيم ” كتيبة ثوار طرابلس ” الذي تربطه صلة قرابة بسليمان دوغة مدير قناة ” ليبيا الأحرار يحذره فيها من مغبة الاستمرار بما يقوم به وإلا سوف يتحرك ضده .

وكان بعيو قد توعد دوغة بفتح ملف 35 مليون دينار ليبي تحصل عليها الاخير من حكومة زيدان كتمويل لقناة حكومية لم تبصر النور حتى اليوم فيما سحبت القيمة بالكامل .

المرصد – متابعات