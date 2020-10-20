فيينا – لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط اليوم لتستقر بعدما منيت بخسائر على مدى ثلاثة أيام نتيجة المخاوف من أن يقود تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا لعرقلة تعافي الطلب على الوقود.

وتراجع خام “برنت” في التعاملات الآجلة بنحو طفيف بنسبة 0.1 بالمئة إلى 42.58 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:35 بتوقيت غرينيتش، بعدما كان قد سجل خلال الجلسة السابقة 42.19 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” بواقع سنت واحد إلى 40.84 دولار للبرميل.

وتجاوزت حالات الإصابة بكوفيد-19 في العالم أربعين مليونا، أمس الاثنين، مع تصاعد الموجة الثانية للمرض في أوروبا وأمريكا الشمالية، لتقود لإجراءات عزل جديدة.

وقالت فاندانا هاري، محللة الطاقة لدى فاندا إنسايتس: “تخيم سحب قاتمة على سوق النفط من جديد”.

وأضافت: “صورة الطلب كانت ضعيفة بالفعل. تضررت معنويات الإمدادات يوم الاثنين بعد إحجام السعودية وروسيا عن الإشارة إلى إعادة النظر في زيادة الانتاج التي تخطط لها (أوبك+) في يناير المقبل”.

المصدر: “رويترز”