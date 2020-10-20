رئيس الحكومة العراقية يصل برلين في ثاني محطة أوروبية له بعد باريس

رئيس الحكومة العراقية يصل برلين في ثاني محطة أوروبية له بعد باريس

ألمانيا – وصل رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، في وقت متأخر من الليلة الماضية إلى العاصمة الألمانية برلين، في ثاني محطة أوربية له بعد باريس.

وذكر مكتب الكاظمي في بيان صحفي مقتضب، إن “رئيس الحكومة وصل إلى برلين في زيارة رسمية ضمن جولته الأوربية”.

ووفقاً لمراسلنا في بغداد، فإن الكاظمي سيلتقي اليوم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

واختتم الكاظمي زيارته الى باريس مساء أمس الأحد، ضمن جولته الاوروبية التي تشمل أيضاً المانيا وبريطانيا.

يذكر أن العراق وفرنسا وقعا في باريس، أمس الاثنين، ثلاث مذكرات “إعلان نوايا” في مجالات النقل والزراعة والتعليم، بحضور رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، ونظيره الفرنسي، جان كاستيكس.

المصدر: RT