رئيس الوزراء السوداني: استطعنا خفض العقوبات من 10 مليارات دولار إلى بضع مئات من الملايين

رئيس الوزراء السوداني: استطعنا خفض العقوبات من 10 مليارات دولار إلى بضع مئات من الملايين

السودان – أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن حكومته استطاعت خفض العقوبات التي كانت مقررة على بلاده من أكثر من 10 مليارات دولار إلى بضع مئات الملايين.

وأضاف حمدوك في كلمة متلفزة، أن “رفع السودان من قائمة الإرهاب يفتح الباب لتعزيز عودتنا المستحقة للمجتمع الدولي والحصول على أحدث التكنولوجيات”.

وهنأ رئيس الوزراء السوداني الشعب برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرا إياه إنجازا عظيما ومستحقا وأن الشعب السودان لم يكن يوما داعيا أو راعيا للإرهاب.

وأشار حمدوك إلى أن بلاده وفرت مبلغ التعويضات للإدارة الأمريكية من الموارد الذاتية للبلاد.

وأكد أن “رفع السودان من قائمة الإرهاب تؤرخ للبداية الفعلية للخلاص من التركة الثقيلة من النظام البائد”، موضحا أن “بلاده ستعود للنظام المصرفي والمالي العالمي بعد فتح المجال لمعالجة ديون السودان”.

وكشف رئيس الوزراء السوداني، أن “ديون السودان الآن تبلغ أكثر من 60 مليار دولار.. هذا القرار يفتح الباب لمعالجة الدين الخارجي”.

واعتبر حمدوك أن “قرار رفع السودان بعد عقدين من الزمان يفتح الطريق أمام البلاد لبناء المؤسسات الوطنية من السكك الحديدية والخطوط الجوية والبحرية والتي تهدمت بنياتها بعد وقف استيراد قطع الغيار بسبب الحظر”.

واختتم حديثه قائلا: “نحتاج للتخطيط الجاد للاستفادة القصوى من فرصة رفع اسم بلادنا من قائمة الإرهاب.. وعدنا شعبنا بالعمل الجاد بدون أجندة سوى الأجندة الوطنية”.

المصدر: وكالات