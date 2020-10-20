المغرب – أعلن الرجاء البيضاوي المغربي الثلاثاء، تقدمه باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” ضد حكم مباراته الأخيرة أمام الزمالك المصري في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال لكرة القدم

ونشر الرجاء على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بيانا قال فيه: “تقدم نادي الرجاء الرياضي أمس برسالة احتجاج واستنكار للاتحاد الإفريقي لكرة القدم”.

وخص الرجاء في شكواه، الحكم الكاميروني أليوم نيانت، والحكم الجزائري مصطفى غربال الذي كان في غرفة الفار.

وتابع: “على خلفية التحكيم الكارثي للطاقم التحكيمي الذي أدار لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بقيادة السيد أليوم نيانت كحكم وسط والسيد مصطفى غربال كحكم الفار”.

واعترض لاعبو الرجاء المغربي أكثر من مرة، على قرارات الحكم الكاميروني، خلال الهزيمة أمام ضيفهم المصري (1-0)، الأحد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وطالب لاعبو الرجاء بضربة جزاء، بدعوى وجود لمسة يد من محمد عبد الغني، مدافع الزمالك، إثر كرة عرضية، إلا أن نيانت أشار لاستماعه لحكم الفيديو، وقرر استئناف اللعب دون احتساب مخالفة.

وكان سفيان رحيمي، لاعب الرجاء، قد سقط أيضا في الشوط الأول بعد التحام مع أحمد عيد، ظهير أيمن الزمالك، في منطقة الجزاء، لكن الحكم اعتبر اللعبة طبيعية.

يذكر أن المواجهة بين الفريقين تتجدد يوم 24 أكتوبر الجاري في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

المصدر:facebook\RajaClubAthleticOfficiel