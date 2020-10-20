سويسرا – يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” مقترحات لإعادة تشكيل دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك توسيع البطولة القارية إلى 36 فريقا، لإرضاء مطالب أكبر عدد من الأندية في أوروبا.

يعتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم زيادة عدد الفرق المشاركة في دور المجموعات بدوري الأبطال من 32 إلى 36 فريقا اعتبارا من موسم 2024-2025.

ويُطرح الآن على طاولة البحث مقترحان لشكل البطولة الجديد، بعد زيادة عدد الفرق المتنافسة، المقترح الأول: أن يتم تقسيم الفرق الـ36 إلى ست مجموعات، على أن يلعب كل فريق 10 مباريات، خمس على أرضه وخمس خارج أرضه.

المقترح الثاني: يلعب كل فريق 10 مباريات مع 10 فرق أخرى مختلفة، حسب تصنيف الفرق على مبدأ “النظام السويسري” المعتمد في لعبة الشطرنج، والدوري الأمريكي للمحترفين بكرة السلة.

وتشير صحيفة “تيلغراف “البريطانية إلى أن المقترح الثاني يلقى مزيدا من الدعم، وسيساعد على زيادة عدد المباريات بين الفرق الكبرى في مرحلة المجموعات، ما يجعل مسابقة دوري أبطال أوروبا أكثر جاذبية للمشاهدين.

وسيتم اتخاذ القرار النهائي من قبل مسؤولي الاتحاد الاوروبي UEFA في عام 2021.

وكانت البطولة القارية في السابق تحت مسمى “كأس الأندية الأوروبية البطلة”، وكانت تجري في البداية بنظام خروج المغلوب، ويلعب فيها بطل الدوري لكل دولة فقط، إضافة إلى حامل اللقب الذي يشارك في النسخة التالية للدفاع عن لقبه.

وبدأت البطولة تتوسع عام 1990، حيث تم دمج مرحلة المجموعات من ذهاب وإياب وزيادة عدد الفرق.

وفي عام 1993 تحولت إلى اسمها الجديد والحالي (دوري أبطال أوروبا).

وتمت زيادة عدد الفرق حتى أصبحت البطولة حاليا مكونة من 32 ناديا، لتبدأ النسخة الجديدة لدوري أبطال أوروبا في موسم 1992–93.

وفي عام 2014 قرر “يويفا” منح حامل لقب مسابقة الدوري الأوروبي مقعدا إضافيا في البطولة القارية (بخلاف مقاعد بطولته المحلية) وذلك بهدف رفع أهمية بطولة “اليوروليغ”.

المصدر: telegraph