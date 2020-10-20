ليبيا – اعتبر رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والمحلّل السياسي عز الدين عقيل أنّ المسار الاقتصادي لم يوجد لأجل الليبيين أبدًا، بل هو فرصه انتهازيه من جانب الانجلوسكسونيين الذين تختفي خلفهما الشركات العابره للقارات والسماسرة الدوليين باستغلال الظروف الاقتصاديه والسياسية والاجتماعية والأمنية الصعبه للبلاد، بهيكلة نظامها الاقتصادي بما يخدم مصالح اقتصاد السوق المتوحّش.

عقيل أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ليس أدلَّ على ذلك من أنه حتى الحمقى يعلمون بأن أعظم خطوة لإصلاح الاقتصاد الليبي، إنما تكمن بنزع السلاح وتفكيك المليشيات، الذين ستختفي مع اختفائهما العشرات من تشوّهات الاقتصاد الليبي، وعلى رأسها الإفلاس الفني للدولة، الناشئ بالأصل والأساس عن حيتان التجار الذين فرضوا سعرين للسلع والخدمات (صك وكاش)، ومتاجرة المليشيات الإكراهي المنحطّ في النقد المحلي، وعلى رأسهم الصعاليك الذين يحيطون بالبنوك باسم حمايتها”.

وقال: “والأمريكان والإنجليز يعرفون هذه الحقيقة عن ظهر قلب، ولكنهم يرغبون بتوريطنا بهيكلة اقتصاديه ستوثّق على الأغلب عبر مجلس الأمن لتصبح قيدًا عبوديًا بمعاصمنا وأقدامنا لعقود، حيث أن هذه الهيكله لا تعني إلا عرابي اقتصاد السوق المتوحّش الذين يقودهم سماسرة الغرب وشركاته فقط لا غير”.

كما أدرف: “وبعدها سيزيلون المليشيات وسيرفضون أي مخالفة للهيكلة الجديدة، وسيسلّطون كلّ طرف على الطرف الآخر فور تراجع أحدهما عن الاتفاق، بل وقد يعاقبون الطرفين إذا قاما بالتراجع معًا عن الهيكلة الملعونة حين يكتشفون (وهذا واقع سيصيب غير الخونة منهم بصورة حتمية) خطورتها على حق الليبيين بثروة بلادهم وحقهم بفرص اقتصادهم ونيل نصيب عادل من ثروتها دون مذلة، وأنها تلك الهيكلة لم يكن هناك أدنى لزوم لها أصلًا، بعد أن يروا زوال جملة من كبريات المشاكل الاقتصادية دفعة واحدة فور زوال المليشيات وظهور مشاكل اقتصادية أخرى وطبيعية، من النوع الذي يصيب الدولة المستقرة والتي لا تنفع معها الهيكلة الإنجلوساكسونية التي يسعون لفرضها بضغوط مرعبة”.

وأكّد على أنّ العلاج الاأهم والأنجع والأولى للاقتصاد الليبي هو نزع السلاح وتفكيك المليشيات، الذي ستظهر بعده حتمًا المشكلات الاقتصادية النمطية للدول، والتي تحتاج عندها إلى اجتماعات في جزر القمر والقاهرة وعين دراهم، بحسب تعبيره.