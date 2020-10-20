ليبيا – استأنف مجلس النواب أمس الإثنين جلساته الرسمية بمدينة بنغازي برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومه.

المتحدّث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق قال وفقًا للموقع الرسمي التابع للمجلس: إنّ المجلس قد ناقش في جلسته العادية استقالة الحكومة الليبية التي تقدّم بها رئيس مجلس الوزراء لرئاسة مجلس النواب شهر سبتمبر الماضي، وبعد مناقشة الأمر تم التصويت على رفض استقالة الحكومة واستمرارها في أداء مهامها.

وأضاف بليحق أنه تم خلال جلسة اليوم التصويت على استدعاء محافظ مصرف ليبيا المركزي “علي الحبري” في جلسة الأسبوع المقبل على خلفية تصريحاته الإعلامية في لقاء تلفزيوني الأيام الماضية.

وناقش المجلس في جلسة اليوم الحوار السياسي وجولتيه التي عقدت بالمغرب الشقيق، واستمع النواب لإحاطة بما توصّل إليه حوار بوزنيقه من أعضاء لجنة الحوار السادة أعضاء مجلس النواب إدريس عمران وعصام الجهاني. مشيرًا بليحق إلى أنّ المجلس سوف يستكمل في جلسته اليوم لمناقشة مسار الحوار السياسي.