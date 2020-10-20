إسرائيل – حذر رئيس هيئة السايبر الوطنية الإسرائيلية، يغال أونا، من خطورة الهجمات السيبرانية، مشيرا إلى أنها قد تكون أخطر من الهجمات باستخدام أسلحة نووية.

وقال أونا في حديثه خلال ندوة نظمتها جامعة تل أبيب في إطار “أسبوع السايبر العاشر”، إن الأسلحة السيبرانية بسيطة مثل الرمح، إذ أن “تطويرها سهل نسبيا”، مضيفا: “فهي عبارة عن كود من الأحرف والأرقام”.

وأشار إلى أنه من جهة أخرى، فإن “الأضرار التي قد تلحقها، قد تكون بحجم الأضرار من الأسلحة النووية، أو حتى أكبر منها”.

وأورد على سبيل المثال هجمات سيبرانية على محطات كهرذرية، مشيرا إلى أنها قد تؤدي إلى كوارث نووية كبرى.

وتحدث المسؤول الأمني الإسرائيلي كذلك عن اتفاق التعاون مع الإمارات في المجال السيبراني، والاتفاق المماثل الذي يرتقب توقيعه مع البحرين، معتبرا إياهما مثالا على تطوير الأمن السيبراني الجماعي من خلال الشراكة بين دول.

وأضاف أن وسائل الإعلام الإيرانية شنت حملة دعائية ضده وضد مسؤولين في الإمارات ضمن الجهود الإيرانية “لتشويه صورة” الاتفاقات بين إسرائيل ودول عربية.

المصدر: جيروزاليم بوست