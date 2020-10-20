مصر – أكد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للجيش المصري ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن “خطط تسليح القوات المسلحة لا تتوقف أبدا وأن الجيش الوطني يمتلك أحدث نظم التسليح”.

وأورد الموقع الإلكتروني للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية أن وزير الدفاع شهد امس، إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى تشكيلات الجيش الثالث الميداني بعد تطويرها وتسليحها ورفع كفاءتها القتالية والفنية.

وبدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية والذي تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدات المصطفة بعد تطويرها ورفع كفاءتها في كافة الأسلحة والتخصصات لدعم قدرتها على تنفيذ المهام القتالية والنيرانية تحت مختلف الظروف.

وأكد وزير الدفاع المصري أن “خطط تسليح القوات المسلحة لا تتوقف أبدا، كما أشار إلى أن القوات المسلحة تمتلك أحدث نظم التسليح للأفرع الرئيسية والقوات البرية، مما يجعلها في مصاف الجيوش العالمية”.

وطالب القائد العام للجيش المصري، “رجال القوات المسلحة باليقظة والاستعداد الدائم والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي والاهتمام بتنمية المهارات الميدانية للمقاتلين، وثقل مهارة الضباط الأصاغر لسرعة اتخاذ القرار تحت مختلف الظروف لمواجهة كافة المخاطر والتهديدات التي يمكن التعرض لها خلال تنفيذ مختلف المهام”.

المصدر: RT