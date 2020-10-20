إيطاليا – واصل فينتشينزو سبادافورا، وزير الرياضة الإيطالي، هجومه على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، مؤكدا انتهاكه البروتوكول الصحي في البلاد والسفر للبرتغال في الأيام الماضية.

وأصيب رونالدو بفيروس كورونا، خلال تواجده مع منتخب بلاده، وعاد لإيطاليا ودخل الحجر الصحي.

وقال سبادافورا في تصريحات أبرزتها صحيفة “توتو سبورت”، اليوم الثلاثاء: “رونالدو؟ هؤلاء الأبطال العظماء يشعرون أنهم فوق كل شيء”.

وأضاف: “عندما ذهب إلى المنتخب الوطني انتهك البروتوكول، لدرجة أنه تم فتح ملف تحقيق في مكتب المدعي العام في تورينو. يجب أن يكون هؤلاء الأبطال مثالا للآخرين”.

وعن كثرة الإصابات بفيروس كورونا بين لاعبي الدوري الإيطالي، قال سبادافورا: “لا أعرف ما إذا كانت البطولة ستكون قادرة على المضي قدما، ليس لدينا يقين هذا العام”.

وأضاف: “يجب أن تكون رابطة الدوري على دراية بهذا، ويجب أن يفكروا في خطط بديلة ثانية وثالثة أيضا”.

وكان وزير الرياضة الإيطالي قد صرح مؤخرا بأن كريستيانو رونالدو، قد خرق البروتوكول الصحي مرتين مضيفا أن النجم البرتغالي لم يأخذ أي موافقات من السلطات أو الهيئات الصحية للسفر من وإلى إيطاليا.

من جهته، رد رونالدو على الوزير مؤكدا أنه لم يخرق البروتوكول الصحي.

المصدر: وكالات