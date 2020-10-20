ليبيا – رد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام بالوفاق محمد بعيو على الحملة التي يتعرض لها من الإخوان المسلمين وإعلامهم خاصة قناة ” ليبيا الأحرار ” كاشفًا أسبابها وسبب زيادة وتيرتها .

وقال بعيو في تدوينة عبر صفحته الرسمية اليوم الثلاثاء : ” ازدادت حملات أبواق الإخوان شراسة بعد إحالتي للمدعو سليمان دوغة إلى التحقيق بتهمة تبديد واختلاس 35 مليون دينار، ومحاربتي للفساد في الأجهزة الإعلامية ” .

وكان بعيو قد تلقى اليوم تهديدات من أيوب أبوراس زعيم ” كتيبة ثوار طرابلس ” الذي تربطه صلة قرابة بسليمان دوغة مدير قناة ” ليبيا الأحرار يحذره فيها من مغبة الاستمرار بما يقوم به وإلا سوف يتحرك ضده .

ومنذ توليه منصبه ، توعد بعيو دوغة بفتح ملف 35 مليون دينار ليبي تحصل عليها الاخير من حكومة زيدان سنة 2013 كتمويل لقناة حكومية ( ليبيا الإخبارية ) لم تبصر النور حتى اليوم فيما سحبت القيمة بالكامل .

فيديو | محمد بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام : الإخوان المسلمين ينتهجون سياسة إغتيال الشخصية وعلى " سليمان دوغة " كشف مصير الـ 28 مليون دولار . #ليبيا #المرصد 2/2 pic.twitter.com/KxeNoIm1M7 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) September 26, 2020

وأضاف بعيو بأنه تلقى اليوم رسالة تهديد صوتية ممن وصفه بـ ” الميليشياوي أيوب بوراس آمر كتيبة ثوار طرابلس .

صوتي | الصحفي محمد بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام بالوفاق يعلن تلقيه تهديدات من أيوب أبوراس آمر " كتيبة ثوار #طرابلس " . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/X8EeN0w472 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) October 20, 2020

وكان بعيو قد أصدر قرارًا أزال بموجبه شعار ” بركان الغضب ” الملتصق على شاشة القنوات الرسمية الممولة من الدولة في طرابلس واستبدله بشعار #إعلام_السلام وهو ما أغضب نشطاء الإخوان والمجموعات المسلحة التابعة لهم .

وتابع بعيو : ” أعرف أنها معركة وطنية مقدسة بين مشروع الدولة الموعودة المنشودة، وبين واقع الإجرام والإرهاب والفساد، وسأخوضهابشجاعة وشرف، وحتى لو كنت شهيدها وهذا ما أتمناه، لن أتراجع ويقيني بالله يقيني شر أعداء الله ” .

بيت المال : بعيو أزال شعار " البركان " من الرسمية وعلى الرئاسي سحب تعيينه . #ليبيا #المرصد https://t.co/hHnRwACAxl — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) October 20, 2020

ركان رئيس ” غرفة عمليات سرت الجفرة ” إبراهيم بيت المال قد طالب الرئاسي بسحب قرار تعيين بعيو لذات الأسباب ومن بينها إزالة شعار ” بركان الغضب ” من شاشتي ليبيا الرسمية والوطنية .

وختم بعيو قائلاً في تدوينته : ” ليبيا بإذن الله ستبقى، والدولة بإذن الله ستقوم وتكون والمجرمون بإذن الله سيُهزمون، وإنّـا بإذن الله لمنتصرون ” .

المرصد – متابعات