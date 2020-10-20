 35 مليون دينار مختلسة ..بعيو يكشف سبب تصعيد الإخوان حملتهم ضده – صحيفة المرصد الليبية
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ليبيا – رد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام بالوفاق محمد بعيو على الحملة التي يتعرض لها من الإخوان المسلمين وإعلامهم خاصة قناة ” ليبيا الأحرار ”  كاشفًا أسبابها وسبب زيادة وتيرتها .

وقال بعيو في تدوينة عبر صفحته الرسمية اليوم الثلاثاء : ” ازدادت حملات أبواق الإخوان شراسة بعد إحالتي للمدعو سليمان دوغة إلى التحقيق بتهمة تبديد واختلاس 35 مليون دينار، ومحاربتي للفساد في الأجهزة الإعلامية ” .

وكان بعيو قد تلقى اليوم تهديدات من أيوب أبوراس زعيم ” كتيبة ثوار طرابلس ” الذي تربطه صلة قرابة بسليمان دوغة مدير قناة ” ليبيا الأحرار يحذره فيها من مغبة الاستمرار بما يقوم به وإلا سوف يتحرك ضده .

ومنذ توليه منصبه ، توعد بعيو دوغة بفتح ملف 35 مليون دينار ليبي تحصل عليها الاخير من حكومة زيدان سنة 2013 كتمويل لقناة حكومية ( ليبيا الإخبارية ) لم تبصر النور حتى اليوم فيما سحبت القيمة بالكامل  .

وأضاف بعيو بأنه تلقى اليوم رسالة تهديد صوتية ممن وصفه بـالميليشياوي أيوب بوراس آمر كتيبة ثوار طرابلس .

وكان بعيو قد أصدر قرارًا أزال بموجبه شعار ” بركان الغضب ” الملتصق على شاشة القنوات الرسمية الممولة  من الدولة في طرابلس واستبدله بشعار #إعلام_السلام وهو ما أغضب نشطاء الإخوان والمجموعات المسلحة التابعة لهم .

وتابع بعيو : ” أعرف أنها معركة وطنية مقدسة بين مشروع الدولة الموعودة المنشودة، وبين واقع الإجرام والإرهاب والفساد، وسأخوضهابشجاعة وشرف، وحتى لو كنت شهيدها وهذا ما أتمناه، لن أتراجع ويقيني بالله يقيني شر أعداء الله ” .

ركان رئيس ” غرفة عمليات سرت الجفرة ” إبراهيم بيت المال قد طالب الرئاسي بسحب قرار تعيين بعيو لذات الأسباب ومن بينها إزالة شعار ” بركان الغضب ” من شاشتي ليبيا الرسمية والوطنية .

وختم بعيو قائلاً في تدوينته : ” ليبيا بإذن الله ستبقى، والدولة بإذن الله ستقوم وتكون والمجرمون بإذن الله سيُهزمون، وإنّـا بإذن الله لمنتصرون ” .

المرصد – متابعات