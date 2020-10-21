ليبيا – زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنّ خروج بلاده من الأزمات بشكل أقوى يعطي الأمل للمنطقة والعالم أجمع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء وفقًا لوكالة “الأناضول” التركية ، عقب ترؤسه اجتماع الحكومة في العاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان : “سنجعل من لا يتخلّون عن أحلامهم بتصفيتنا في هذه المنطقة يعيشون المزيد من الكوابيس” حسب تعبيره.

وإدعى أنّ بلاده وقفت على الدوام إلى جانب كافّة الشعوب التي تعقد الآمال عليها، من البلقان إلى القوقاز، ومن آسيا، إلى إفريقيا، دون أن يشير إلى دور بلاده في إرسال آلاف المرتزقة بينهم مقاتلين سابقين بتنظيمي داعش والقاعدة من سوريا إلى ليبيا ومناطق النزاع الاخرى.

وقال في ختام حديثه أنّ تركيا لم ولن تتغاضى عن ما وصفها بـ” مساعي الانقلابيين في ليبيا ” بتقسيم البلاد على حد زعمه ، كما لم ولن تتغاضى عن مساعي سلب ما وصفها بـ”حقوق أنقرة وحقوق القبارصة الأتراك” في شرق المتوسّط.