ليبيا – بارك ناصر اشطيبة آمر ” قوة حماية غريان ” المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين عملية خطف رئيس مؤسسة الإعلام التابعة للرئاسي الصحفي محمد بعيو .

وقال اشطيبة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك في تدوينة تابعتها المرصد : ” ماحدث من قرار تعيين لأحد الأذرع جماهيرية القذافي هو عين الخطأ وما فعله من تنصيب إعلاميين مؤيدين للعدوان على العاصمة لهو كارثة عظمى ” .

صور | مجموعات مسلحة تُجبر الموظفين في قناة #ليبيا الرسمية والوطنية الممولة من الدولة على إعادة شعار " بركان الغضب " يسار الشاشة بعد إزالته في وقت سابق اليوم واستبداله بوسم #إعلام_السلام . #المرصد pic.twitter.com/tYLBolrvca — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) October 20, 2020

وأضاف بأن تعيين ” محمد بعيو ” مسؤولاً عن المؤسسة الإعلامية أبداً لم يكن قراراً صحيحاً خصوصاً و أنه أبعد كل الإعلاميين المناصرين لعملية بركان الغضب و أصبحت الساحة خالية لمجموعة من المتسلقين وفق قوله .

حسابات تابعة لـ " كتيبة ثوار #طرابلس " تنشر صورة للصحفي محمد بعيو محتجزًا داخل مقر الكتيبة بعد اختطافه من منزله في منطقة السبعة قبل قليل . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/CcI9bcd4Kt — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) October 20, 2020

وختم قائلًا : ” ما فعله اليوم ” بعيو ” من تعيين أحد إعلاميات الكرامة و زميلته في الإنتماء لهو من الفساد إن لم يتكاثف القيادات للضغط على المجلس الرئاسي و السيد الرئيس من أجل سحب قرار التعيين من الأساس ” .

صوتي | الصحفي محمد بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام بالوفاق يعلن تلقيه تهديدات من أيوب أبوراس آمر " كتيبة ثوار #طرابلس " . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/X8EeN0w472 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) October 20, 2020

يشار إلى أن مجموعة مسلحة تابعة لكتيبة ثوار طرابلس بقيادة أيوب أبوراس كانت قد اقتحمت منزل بعيو واقتادته منه بعد تطويق مقر عمله فيما ربط بعيو مايحدث بقضية اختلاس سليمان دوغة مدير قناة ليبيا الاحرار الذي يرتبط بصلة قرابة مع أبواراس لمبلغ 35 مليون دينار من حكومة زيدان سنة 2013 لتأسيس قناة .

المرصد – متابعات