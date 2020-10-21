ليبيا – بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني سير عمل المؤسّسة الليبية للاستثمار، بصفته رئيسًا لمجلس أمناء المؤسسة.

الثني ناقش خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس مجلس إدارة المؤسّسة الليبية للاستثمار الدكتور حسين محمد حسين -وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة- أوضاع المؤسسة وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجهها.

واطّلع الثني على أبرز المشاكل التي تواجه الاستثمارات الليبية في أفريقيا وجمهورية مصر العربية خاصّة.

كما أصدر تعليماته بضرورة المتابعة المستمرّة وتوثيق كافّة الانتهاكات التي تتعرّض لها الاستثمارات الليبية في الخارج، على أن يتم التنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة، بما يكفل المحافظة على أموال الأجيال المقبلة.