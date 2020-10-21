ليبيا – أكّد رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الثلاثاء على ضرورة توحيد شركات النقل الجوي لرفع المعاناة عن المواطنين.
الثني ناقش خلال اجتماع عقده مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبدالقادر، ورئيس مصلحة الطيران المدني، أوضاع القطاع وسير عمله تمهيدًا لاستئناف حركة الملاحة الجوية،بحسب ما أفاد المكتب الاعلامي للحكومة الليبية.
وشدّد على ضرورة توحيد الجهود و محاولة إيجاد آلية مشتركة لتوفير الخدمات للمواطنين ورفع المعاناه عنهم، مشيدًا بدور الهيئة والجهود التي تبذلها من أجل توحيد شركات النقل الجوي.
وبدوره، أفاد رئيس مصلحة الطيران المدني أنه بصدد وضع آلية مشتركة، الهدف منها توحيد شركات الطيران المدني لاستمرار الرحلات بالشكل المطلوب.
كما أوضح أنه تم اعتماد جدول شركات النقل الموحّد من قبل الطيران المدني، وتم توحيد شركة الخطوط الأفريقية.
ومن جانبه، أفصح رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل أنه على الاستعداد لاستقبال الرحلات من داخل ليبيا وخارجها، مؤكّدًا أنه على تنسيق تام مع اللجان الصحّية المختصّة بمواجهة وباء كورونا.