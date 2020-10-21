ليبيا – أكّد رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الثلاثاء على ضرورة توحيد شركات النقل الجوي لرفع المعاناة عن المواطنين.

الثني ناقش خلال اجتماع عقده مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبدالقادر، ورئيس مصلحة الطيران المدني، أوضاع القطاع وسير عمله تمهيدًا لاستئناف حركة الملاحة الجوية،بحسب ما أفاد المكتب الاعلامي للحكومة الليبية.

وشدّد على ضرورة توحيد الجهود و محاولة إيجاد آلية مشتركة لتوفير الخدمات للمواطنين ورفع المعاناه عنهم، مشيدًا بدور الهيئة والجهود التي تبذلها من أجل توحيد شركات النقل الجوي.

وبدوره، أفاد رئيس مصلحة الطيران المدني أنه بصدد وضع آلية مشتركة، الهدف منها توحيد شركات الطيران المدني لاستمرار الرحلات بالشكل المطلوب.

كما أوضح أنه تم اعتماد جدول شركات النقل الموحّد من قبل الطيران المدني، وتم توحيد شركة الخطوط الأفريقية.

ومن جانبه، أفصح رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل أنه على الاستعداد لاستقبال الرحلات من داخل ليبيا وخارجها، مؤكّدًا أنه على تنسيق تام مع اللجان الصحّية المختصّة بمواجهة وباء كورونا.