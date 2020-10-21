غزة – أفاد الجيش الإسرائيلي إن مقاتلات ومروحية حربية أغارت امس الثلاثاء على منشأة تحت أرضية تابعة لحركة “حماس” في جنوب قطاع غزة، بذريعة إطلاق قذيفة صاروخية نحو إسرائيل في وقت سابق.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة: “أغارت مقاتلات ومروحية حربية قبل قليل على منشأة تحت أرضية تابعة لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة ردا على إطلاق القذيفة الصاروخية من القطاع نحو إسرائيل في وقت سابق مساء اليوم”.

وكانت مراسلة RT قالت إن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات محيط غزة، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه إن قذيفة صاروخية أطلقت من القطاع تجاه مناطق غلاف غزة، تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية.

المصدر: RT