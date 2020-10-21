ليبيا – شارك وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية أمس الثلاثاء في المنتدى الدولي الافتراضي الأول حول (السلام والحوار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ركيزة أساسية للتنمية في العالم)، الذي تنظّمه جامعة سوران في إقليم كوردستان العراق، بمشاركة من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وعدد كبير من المسؤولين من مختلف دول العالم.

الحويج خصص حديثه -وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة- عن التدخّلات الأجنبية في ليبيا، وموقف مجلس الأمن منها، كما تحدّث عن العدوان التركي والتدخّل التركي السافر والعربدة التركية في المتوسّط وفي ليبيا؛ ما عقّد وأزّم وأجّل وأخّر حلًا دائمًا ومنصفًا وعادلًا للأزمة الليبية.

ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث في ليبيا من فوضى السلاح الذي تأثّرت به دول الجوار وجنوب المتوسّط، ووجود الإرهابيين والمرتزقة الذي جيء بهم من سوريا، الذين يمثّلون تهديدًا ليس لليبيين فقط ولكن لجنوب أوروبا، وقد خرج فعلًا منهم المئات لجنوب أوروبا وهم عناصر تكفيرية إرهابية.

كما أكّد الحويج أنّ الليبيين يأملون بإقامة دولة ديمقراطية مدنية خالية من السلاح والإرهاب والتطرّف، وهذا لا يأتي إلا بدعم من اللليبين أنفسهم. مؤكّدًا أنّ مؤتمر سرت الثاني خير دليل على توفر الإرادة الوطنية لإيجاد حل للأزمة الليبية، ودعم كذلك من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، والأوروبي، ومجلس الأمن.